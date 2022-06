A Catania la rigenerazione urbanistica dovrebbe partire dalle piccole cose

Purtroppo ancora non ci si decide a rimuovere quegli orribili parapetti di cristallo che, imb

Pubblicità

rattati di vernici spray, scarabocchiati e frantumati come sono, contribuiscono a rendere ancora più squallide e indecorose le aree pedonali e di verde in Piazza Europa!

Ma che fanno quei signori responsabili comunali del verde pubblico e delle manutenzioni, la leggono La Sicilia, nella versione online e cartacea, e in particolare la rubrica "Lo dico..." ? Sperando lo facciano tornando a casa dai loro uffici, é possibile siano sfuggite le segnalazioni che su queste pagine sono state fatte circa lo spaventoso degrado in cui versano le aree aperte al pubblico in quella che viene considerata tra le zone più glamour della città? E se ne hanno avuto notizia, perché non degnarsi ad accennare un qualche tipo di risposta, magari sullo stesso giornale? Se non altro giusto per dimostrare quel briciolo di attenzione all'ascolto dei cittadini che il loro ruolo dovrebbe contemplare!

Sembra esserci un aristocratico distacco dal sentire popolare che erige un muro di gomma che non consente di farsi attraversare. Questo non rende un buon servizio né alla loro immagine istituzionale, né all'Amministrazione e alla eterna favola della politica partecipata e del fare, cioè del fare tutti insieme, che viene riesumata e sbandierata a ogni vigilia di tornata elettorale.



Si continua a parlare tanto di rigenerazione urbanistica, per cui si fanno convegni e si elaborano progetti costosissimi. Ma é auspicabile che questa rigenerazione abbia inizio intanto dalle professionalità deputate a gestirla, per poi dare precedenza a quella miriade di piccoli interventi manutentivi di cui la città necessita urgentemente, quindi al ripristino delle tante piccole criticità tipo, ad esempio, la sostituzione con normali ringhiere di quei disgustosi parapetti vetrati sopra accennati, partoriti ed ancora meglio autorizzati da menti tanto geniali da non essere capite.

Arch. Adriano Sicari



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA