A proposito della raccolta differenziata a Gravina di Catania

L'oggetto della mia segnalazione riguarda la raccolta differenziata che viene eseguita a Gravina di Catania zona Rasula Alta. In questo comune, si occupa di questo servizio la DUSTY, che seppur fornisce un importantissimo servizio per il ritiro degli ingombranti non si può certamente affermare la stessa cosa per il ritiro dell'umido che avviene giornalmente escluso festivi.

Non è la prima volta che capita, purtroppo in questo non può essere additata l'amministrazione comunale ma solo ed esclusivamente l'Azienda DUSTY.

Purtroppo giungo w questa conclusione perché ho notato una mancanza di preparazione nel personale (non tutti ovviamente) nel distinguere tali rifiuti.

Alla fine vi allegherò le foto di ciò che hanno omesso di ritirare quest'oggi.

Però non posso fare a meno di muovere questa segnalazione con lo scopo di migliorare sempre più il servizio pubblico, (perché gli operai non si rendono conto che il loro è un servizio pubblico) e per tale sono obbligati a rispettare le direttive sia aziendali ma anche le regole, costituite dai calendari che il comune rende pubblici.

Ritengo si tratti di carenza formativa, non vorrei pensare al dolo visto che siamo prossimi a confronti elettorali e non vorrei che un servizio importante come questo sia un modo come un altro per raccattare qualche voto.



In ogni caso ritengo che l'Azienda DUSTY debba intervenire gerarchicamente affinché tutto ciò non accada nonché vigilare sulla qualità del servizio offerto, formando laddove necessità il proprio personale.

Se vogliamo affrontare seriamente il tema "Differenziata" si deve iniziare dalla formazione di chi la esegue, diversamente non si arriverà mai a nulla.

Antonino Faro.

