Accordo Unict e Metro. Convenzione o presa in giro?

Voglio denunciare un disservizio: la società di trasporti Metro.... ha fatto una convenzione con l'Università di Catania per cui gli studenti universitari pagando 20 € per i trasporti possono viaggiare in metro e in bus per tutto l'anno. Ma purtroppo il codice a barre da scaricare sul cellulare e che funge da biglietto per metro e autobus non funziona mai per cui gli studenti pur avendo pagato i 20€ di abbonamento per viaggiare sono costretti a fare il biglietto anche più volte al giorno se necessario. Per favore potete rendere pubblico questo disservizio affinchè si torni nuovamente alla "vecchia" ma "funzionante" tessera per viaggiare.

