Aci Castello: auto abbandonata con bagagliaio aperto

Lungo la via Vampolieri, che in collina collega Aci Castello ed Acicatena, è presente ormai da anni quest'auto abbandonata con il portellone posteriore aperto ed una trolley al suo interno. La carreggiata della strada è di per se ristretta e consente a malapena, il transito incrociato di un'auto e di una moto. Passo spesso da qui a piedi e mi è anche capitato di sentire dire, da chi abita nelle vicinanze, che l'auto è stata segnalata agli uffici competenti, che hanno fatto anche sopralluoghi. In altri comuni, se un'auto è priva di assicurazione, viene rimossa immediatamente. Come mai nessuno provvede a rimuoverla da qui, visto che è in una posizione che mette anche a rischio la sicurezza della circolazione specialmente di sera?

