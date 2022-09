Aci Castello, SS 114: "Questo segnale è conforme al codice della strada?"

Vorrei segnalarvi il semaforo sulla strada statale 114 ad Acicastello, altezza pizzeria dietro le mura.

Il semaforo non è funzionante da 3 mesi e il sindaco ha risposto 1 mese fa dicendo di aver ordinato la scheda nuova per sistemare il semaforo. Intanto hanno posto questi segnali in mezzo la strada. Questo segnale è conforme al codice della strada? Nel frattempo le persone rischiano la vita attraversando su queste strisce pedonali. Per favore aiutateci a evidenziare il problema, perché ci sentiamo presi in giro dal comune



