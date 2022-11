Aci Catena: cani liberi e pericolosi nel percorso cicloturistico via dell'acqua

La via Sauri del comune di Acicatena è una bellissima stradina che non a caso, fa parte di un percorso cicloturistico chiamato via dell'acqua. Da qui si arriva in località Reitana ai Mulini di Aci

Sono residente a qualche chilometro di distanza e oggi ho deciso di percorrere la strada con una bicicletta di tipo mountain bike, per raggiungere un ex mulino ad acqua descritto dal portale di Etna Natura.

Pubblicità

Partendo a monte da via Vampolieri, fatti i primi 500 metri di discesa, sono stato attaccato da due cani, che mi hanno rincorso abbaiando continuamente per 300 metri.

Non mi sono fermato ed mantenuto una pedalata sostenuta, così da evitare che si avvicinassero troppo alle caviglie, che hanno tentato più volte di azzannare.



Mi chiedo se i proprietari dei giardini confinanti la strada, riescono a capire che non possono tenere dei cani sciolti o quanto meno, devono realizzare recinzioni che impediscano ai cani di uscire in strada, specialmente se un Ente regionale ha classificato la strada una meta turistica. Un controllo in tal senso da parte del comune con le unità cinofile non sarebbe male farlo. Tuteliamo i turisti quanto più possibile.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA