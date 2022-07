Aci Catena (Ct): ennesimo incendio nella collina di Vampolieri

Sull'ennesimo incendio che IERI ha colpito la collina di Vampolieri , nel territirio di Aci Catena, interviene con una nota ASIA, l'Associazione Inquilini e Abitanti dell'USB : "Non parliamo di piromani, c'è ben altro dietro questi incendi! Il fuoco, in Sicilia, non colpisce solo le aree verdi e agricole, colpisce anche le aree come la collina di Vampolieri, in questo caso area abitata. Chi c’è dietro questi incendi dolosi? Che interessi si celano? E’ quello che dovrebbero appurare gli inquirenti. In ogni caso, siamo davanti a una vicenda inquietante che, puntualmente, ogni anno, si ripresenta fra la fine di giugno e la fine di agosto. Fiamme che non hanno divorato case e gli abitanti grazie solo all'intervento, spesso ai limiti dell'impossibile, dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale, lavoratrici e lavoratori che operano in condizioni sempre più critici, con carenza di organici e di mezzi".

