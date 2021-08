Aci Bonaccorsi (Ct): via Verdina è diventata un immondezzaio

Via verdina aci Bonaccorsi. Una stradella di campagna senza sbocco fatta diventare pista ciclabile per volontà del sindaco. Fino a quando era senza sbocco per un secolo è stata un paradiso di silenzio e pulizia. Ora invece è un immondezzaio oltre che essere diventata una strada in cui i ragazzini passano ad ogni ora facendo schiamazzi in bici come a piedi. Essendo diventata di passaggio, vengono i soliti maleducati a buttare immondizia. Il Sindaco che ha creato questa nuova ciclopedonale mandi gli spazzini a tenere pulito ciò che alcuni concittadini maleducati sporcano

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA