Acitrezza strada statale 114. Quanto ancora durerà questa VERGOGNA? In non so quanto tempo hanno effettuato la struttura di metà ponte, ora dovrebbero fare la altra metà, ma continuando a lavorare per un giorno al mese quando sarà ultimato? Questa è inefficienza e menefreghismo da parte delle autorità competenti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA