Il degrado della città è totale. Forse i nostri amministratori dovrebbero girare un po' di più a piedi.

Via Duca degli Abruzzi Catania. Ma è così difficile da capire che se si mette così la campana per il vetro, non la si può usare? O forse gli operatori ecologici vogliono proprio che non la si usi

Una vergogna in via Re Martino, materasso imputridito da più di un mese

