Per porre fine a questa inciviltà poporrei di scattare delle foto a chi butta rifiuti, ogni foto 10 euro per chi riprende i trasgressori, ricompense in denaro e la pena di pulire la zona e vigilarla per un po' tempo, voglio vedere con delle iniziative ad hoc, chi si permette di sporcare. Per pulire il paese ci sono tante persone che prendono il reddito di cittadinanza che possono essere impiegate in lavori socialmente utili. (Adrano)

