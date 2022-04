Agrigento: giornata delle "Ferrovie dimenticate"

Domenica 3 aprile è in programma una giornata dedicata alle “ferrovie dimenticate” sulla cessata linea a scartamento ridotto Castelvetrano – Agrigento, nel tratto compreso tra le stazioni di Cattolica Eraclea e Montallegro. L’evento è organizzato dalle associazioni Ferrovie Kaos e AEL – stazione di Agrigento Centrale, in collaborazione con Rete ferroviaria italiana, Legambiente, Fondazioni Fs, Croce Rossa Italiana, Comune di Montallegro e Cattolica e altri sponsor. Appuntamento alle ore 8:30 nel piazzale Agip di Montallegro, per poi trasferirci con bus nella stazione di Cattolica, da li, si partirà per il cammino ferroviario di circa 7 km fino alla stazione di Montallegro dove ci saranno delle degustazioni di ricotta e formaggi offerti dall'azienda agricola Todaro di Montallegro. Un’intera giornata a contatto con la natura, sulle tracce dell’antica linea a scartamento ridotto, tra paesaggi mozzafiato e splendidi manufatti di archeologia ferroviaria.

Presidente Ass. AEL Stazione Agrigento Centrale Stefano Mangione

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA