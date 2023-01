Problemi per le periferie. Il Comitato Civico Vaccarizzo, chiede un riscontro col presidente dell'AMTS per questa problematica. Disagi sulla periferia di Vaccarizzo. Ragazzi che vanno a scuola e lavoratori non posso usufruire del servizio. Siamo nelle mani di nessuno.

