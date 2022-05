Benvenuti nell'Oasi di Vendicari!

Questa è la situazione in cui versa L'entrata dell’Oasi di Vendicari, ingresso cittadella dei Maccari, San Lorenzo VIII strada. Una discarica a cielo aperto ormai da anni. Inutili le nostre decine di segnalazioni alle autorità. Qui vi è il degrado più totale inaccettabile per un posto del genere in un'area protetta!. Il turista che viene e vede questo degrado ne rimane disgustato. Si parla di spiagge tra le più belle del mondo, ma qui gli amministratori non hanno idea di come va valorizzata.

Giovanni Giuga

