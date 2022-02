Biancavilla (Ct): parte il progetto "La bellezza non conosce diversità"

Educare all’arte e allo stupore nella convinzione, come diceva lo scrittore e filosofo Fëdor Dostoevskij, che solo così il mondo potrà salvarsi. È questo il principio ispiratore che ha mosso Vito Nicotra, Giusy Mastrantonio, Agata Gioco, Maria Gioco, Concetta Mazzone e Lusiana Aiello con l'associazione culturale “Bellessere” a ideare e promuovere, insieme al coordinamento Inclusione Sociale E Terzo Settore di Fi, condotto da Dario Velini, il progetto “La bellezza non conosce diversità” – Corso di taglio ed estetica, l’idea nasce a Biancavilla comune della provincia di Catania. Un progetto che ha l’obiettivo di fare cultura come “fattore d'inclusione sociale”. Il corso è, infatti, finalizzato a dare una chance a ragazzi svantaggiati e porre l’accento sull’importanza dell’integrazione, dello scambio e del dialogo nel pieno rispetto reciproco. Un’opportunità di coinvolgimento offerta dall'associazione e la sede del progetto, la scuola "Education Center". In concreto, una volta formata la classe dei partecipanti al corso, rivolto intanto a 20 ragazzi con diverse disabilità, sarà data la possibilità di partecipare gratuitamente, un modo per affrancarli dell'indifferenza e far conoscere loro la bellezza dell’arte. Alla scuola Educational Center di Biancavilla è affidata la didattica con insegnanti qualificati nella materia. Il corso prevede dal 31 gennaio 2022 al 10 giugno 2022, quattro incontri mensili, ogni lunedì per permettere a questi aspiranti realizzatori di Bellezza di vivere questo importante progetto d'Inclusione Sociale - lavorativa. Alla fine del progetto “La bellezza non conosce diversità" saranno rilasciati degli attestati di partecipazione e uno sarà creato uno spettacolo per far vedere alle famiglie che il talento parte con l'inclusione e non dalla indifferenza. Un ringraziamento per l’amministrazione comunale tutta per aver aderito al progetto, in particolare all’assessore alle pari opportunità Giorgia Pennisi per presenza e vicinanza. Progetto che partirà ufficialmente giorno 7 febbraio 2022 nella codesta struttura.

