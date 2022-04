Caltagirone, Bosco Santo Pietro: benvenuti nell'oasi del degrado

Malgrado il progressivo degrado che affligge da diversi anni l'area naturalistica a causa degli incendi dolosi, l’incuria le bombe ecologiche riversate più volte in varie zone, il Bosco di Santo Pietro costituisce ancora uno dei più estesi esempi di macchia mediterranea presenti in Sicilia. Peccato che a tutto ciò si aggiunge anche la piaga dell'abbandono dei rifiuti da parte di incivili personaggi; come dimostra la foto di Giovanni Messina che ritrae l'area ristoro del bosco, ridotta a pattumiera, dopo i festeggiamenti pasquali.

