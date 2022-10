Canalicchio (Ct). La storia del fiume ''Trinacria'' e del lago ''Carnazza''

Dagli anni '70 in prossimità della antica villa dei Carnazza, durante ogni precipitazione temporalesca, si crea un lago alimentato anche dalle piogge provenienti dalla ripida via Carrubbazza.

Il lago in questi decenni è stato certamente osservato da tutti i residenti soprattutto da quelli in transito nel tratto da me descritto.

Dal 2015 però a causa di un articolato sistema di captazione e convogliamento delle acque, realizzato dalla personale e scriteriata iniziativa di un privato, il lago viene sversato, tramite 3 caditoie dotate di ampie bocche di scarico e con un salto di 4 metri, nel sottostante cortile del "Centro uffici Trinacria"

Dopo averlo irruentemente attraversato usufruendo della sua pendenza, appare improvvisamente in cima alla via Trinacria, civico 32, da dove inizia artificiosamente una precipitosa, violenta, innaturale ed ingovernabile discesa verso il piazzale Tivoli a scapito dei malcapitati.

Pertanto il fiume "Trinacria" (rectius "rapida") non è alimentato da acque piovane provenienti dal cielo ma non è altro che un artificioso emissario dell'antico lago "Carnazza" dal quale si alimentato fino a svuotarlo del tutto.

Tutte le Autorità preposte sono già state allertate dal sottoscritto nel rispetto delle normative che regolano il deflusso ed il convogliamento delle acque piovane.

Tanto comunico affinché gli ignari residenti della zona e gli eventuali passanti possano capire da dove oggi arriva il fiume, da cosa sia generato, a chi serva la scriteriata opera, chi danneggi o chi metta in pericolo.

In una "Memoria" del 12.10.2015 il Comune di Tremestieri Etneo dichiarò che: "Va precisato per completezza che gli interventi di cui si discute non sono stati oggetto di autorizzazione da parte dell' Ente locale odierno concludendo che, appreso della realizzazione degli stessi a seguito della notifica del presente ricorso, si attiverà a breve attraverso gli opportuni strumenti repressivi".

Finora nulla è cambiato.

A seguire prove video di alcuni eventi successivi all' agosto del 2015.

Ringraziando, invio distinti saluti.

Carlo Ventimiglia nato a Catania l'8 luglio 1957, residente in Tremestieri Etneo, via Trinacria 30.

