Questo è il risultato del senso unico a Cannizzaro noi pedoni costretti a camminare in mezzo all'acqua perché non hanno pensato lontanamente a fare un adeguato marciapiedi; e non parliamo dalla velocità con cui entrano le auto in via Firenze, col mancato rispetto di dare il diritto di precedenza chi da via Nazionale imbocca tale via. Questo video registrato il 02/10/2021, e ancora sono le prime pioggerelline

