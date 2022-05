I cassonetti sono così puzzolenti che l'odore si sente per centinaia di metri. Un biglietto da visita per i turisti che vi transitano. Nonostante la segnalazione ai vigili urbani che si trovano lì vicino al Duomo nulla ad oggi è cambiato. Ci troviamo in via San Giuseppe al Duomo

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA