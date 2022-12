Castello Maniace (Sr): "Dedicato a chi ricerca la cultura e trova le porte chiuse"

La delusione di chi, con entusiasmo, arriva nella splendida isola di Ortigia a Siracusa, soprattutto per visitare la fortezza medievale fatta costruire da Federico II, uno dei più importanti monumenti del periodo svevo a Siracusa e lo trova chiuso: "Attualmente chiuso al pubblico fino a nuova comunicazione. Per informazioni occorre contattare la soprintendenza ai beni culturali di Siracusa, ente gestore del sito" Così senza nessuna ragione apparente...Mah non siamo in grado di fare turismo...è inutile arrovellarci inutilmente sul perché

