Catania: 4 ore di attesa alla motorizzazione civile

Salve, sono la signora Musmeci, in possesso dell'articolo 048: ottenuto poiché sono stata operata più volte di tumore. Voglio segnalare le difficoltà riscontrate ieri solo per informazione per il rinnovo della patente. Mi sono dovuta recare alla motorizzazione di Viale Vittorio Veneto a Catania dopo ripetute chiamate che non hanno avuto risposta (anche se era scritto che il martedì e il giovedì erano disponibili a dare informazioni in via telefonica). Una volta arrivata ho trovato circa una sessantina di persone invalide col mio stesso problema perché nessuno prendeva le chiamate. Abbiamo chiesto di entrare e ci hanno messo in una lista dove venivamo messi in ordine di arrivo. Ci hanno fatto aspettare circa 4 ore in delle scale piene di sporcizia (tutta questa attesa solo per evidenziare i documenti necessari per il rinnovo su un modulo già in mio possesso.

Verso la fine mi avevano detto che non mi avrebbero fatto entrare poiché erano in orario di chiusura (eravamo le ultime 6 persone). Dopo averli minacciati di chiamare i carabinieri hanno deciso di fare entrare altre 5 persone lasciando l'ultima persona fuori. Spero possiate segnalare questa situazione al più presto e sistemare qualcosa.

