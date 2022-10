Catania: "A chi dobbiamo rivolgerci per avere una scuola pulita?"

A un anno di distanza mi trovo nuovamente a scrivervi, per via delle condizioni in cui versa la scuola Pietro Mascagni di via Di Gregorio Catania, "la scuola del degrado" ci ritroviamo dal primo giorno di scuola con spazzatura dapprima nel cortile della scuola, dove i bambini si riuniscono la mattina e giocano insieme, e da un paio di giorni spostata davanti i cancelli della scuola, è veramente deprimente portare i propri figli a scuola e vedere che ad accoglierli ci sono sacchi di spazzatura.

E poi il grande problema dell'acqua che da un paio di settimane affligge asilo ed elementare sempre dello stesso plesso, un giorno si e l'altro anche portiamo i nostri figli in una scuola che non ha acqua, dove i bimbi più piccoli vengono puliti con salviettine, e quelli più grandi fatti uscire dai locali della scuola per attraversare un cortile e farli andare nel bagno delle scuole medie, dove i bambini affrontano file per fare i loro bisogni. La domanda mia e di molte altre mamme è la seguente? A chi dobbiamo rivolgergli per avere una scuola pulita? Dove mandare i nostri figli in tranquillità senza dover lasciare i nostri impieghi per prenderli prima da scuola, a causa della mancanza di acqua. Ci è stato detto che la raccolta dei rifiuti ed l'assenza idrica è colpa del comune, che dopo vari solleciti della scuola non ha ancora fatto nulla. La nostra speranza è che questa scuola possa tornare allo splendore di un tempo.

