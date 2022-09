Catania: a due mesi dall'inaugurazione il parco di via D'angiò è nuovamente in abbandono

I primi di luglio di quest'anno è stata inaugurata la nuova area giochi in via Eleonora D’Angiò, un’area finalmente fruibile e pulita dai rifiuti e dalle sterpaglie, infatti da tempo il parco versava in uno stato di degrado e abbandono.

Oggi dopo soli due mesi è nuovamente abbandonato a se stesso... Un parco carino e in centro città.. Assolutamente deserto... perché "impraticabile"



Frequentato più che altro da cani e da padroni che non capiscono neanche che i propri amici a quattro zampe hanno le proprie aree per passeggiare e muoversi in libertà... tanto da farli passare sempre dall'area bimbi..che già è improponibile...Mi domando se mai qualcuno riesca a fare qualcosa per curare questo parco e fare giocare in sicurezza i nostri bimbi..

