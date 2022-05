Catania: ad Ognina una piccola isola di decoro in mezzo a tanto squallore.

Le aiuole, che abbracciano l'edicola votiva dedicata alla Madonna di Ognina, nelle vicinanze dell'omonimo porticciolo, sono senza dubbio un magnifico esempio di decorosa gestione del verde, penso in questo caso non a carico della municipalità. Curate e abbellite da ghiaietto e con grande semplicità da piantine in fioritura, contrastano non poco con le vicine aiuole, abbandonate allo squallore, che in quel tratto di Lungomare separano la pista ciclabile dal percorso pedonale. Dalla riflessione, che ne scaturisce, a pervenire ad un suggerimento spontaneo é un tutt'uno. Perché non si pensa di affidare in adozione a privati le aiuole degradate del Lungomare, di cui si é già abbondantemente segnalato l'aspetto deprimente che ne inficiano la bellezza?! Una apposita campagna promozionale potrebbe coinvolgere, a tal scopo, fiorai, vivaisti, associazioni culturali e, perché no, anche scolaresche, consentendo magari a ciascuno l'esposizione della targhetta del logo identificativo, all'interno dell'aiuola di pertinenza. É facile immaginare l'avvio di una sana competizione tra i vari affidatari, a chi realizza l'allestimento più qualificato, che potrebbe dare adito anche ad una premiazione meritoria con annesso evento di consegna.

Quella testé prospettata potrebbe essere l'attesa soluzione, di una annosa criticità gestionale, che potrebbe restituire il perduto decoro e attrattività al salotto di Catania affacciato sul mare.

Se solo nella sede dell'amministrazione comunale albergasse creatività e volontà a trattare la Città come se fosse la Casa, in primis del Sindaco e poi di tutti gli altri abitanti, al pari fruitori e responsabili, iniziative, del tipo di quella qui suggerita, sarebbero all'ordine del giorno, creando vivacità d'azione, fermento culturale e rinvigorendo quell'assopito orgoglio identitario che a Catania sembra svegliarsi solo per le locali vicende calcistiche e a festa di Sant'Agata...

Pubblicità

Adriano Sicari

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA