Catania: allarme igienico-sanitario fra le vie del quartiere Borgo-Sanzio

Riceviamo e segnaliamo la seguente protesta dei residenti e commercianti del quartiere Borgo-Sanzio: “Hanno posto un nuovo cestino per deiezioni cani nella piazzetta del fioraio sito in Largo Pascoli, cosa gradita a noi residenti del quartiere Borgo-Sanzio con cani, ma purtroppo il primo ed unico sacchetto posto nel cestino dalla Dusty è stato rimosso dalla stessa ma mai sostituito. Ciò di conseguenza ha costretto una comune cittadina, come me, a porvi una comune busta della spesa rimossa poi da me stracolma dopo diversi giorni, per poi porre sempre io l'ennesimo sacchetto di fortuna.

Più avanti poi, nel cestino davanti all'entrata della farmacia di via D'Annunzio è possibile scorgere un bel cestino con assenza di scheletrato in metallo per porre il sacchetto dei rifiuti e una busta per di più spaccata al centro annodata alla meno peggio.”

Il comitato auspica l’immediato monitoraggio e ricollocazione degli appositi contenitori mancanti ed incompleti, inoltre potenziare il servizio di svuotamento dei contenitori per deiezioni canine.

COMITATO CITTADINO VULCANIA

