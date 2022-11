Catania: "Alle porte del 2023, possibile mai, che la Sanità in Sicilia debba funzionare così?"

In particolar modo sono tutti quei problemi che ogni singolo utente riscontra ogni qualvolta ha necessità di un esame diagnostico o di una visita specialistica. I problemi iniziano nel momento in cui devi contattare il numero Verde ASP Catania – Centro unico Prenotazioni “800 954 414”. Se sei fortunato riesci a prendere la linea e se la prendi, devi semplicemente essere munito di santa pazienza, perché le attese di solito oscillano con periodi che vanno ben oltre i 40 o 45 minuti, se durante l’attesa non cade la linea ti risponderà un operatore (fortunatamente molto cortese). Adesso si passa ai tempi di assegnazione per la prestazione da effettuare, che oscilla dalle poche settimane fino a parecchi mesi, dipende dal tipo di esame diagnostico o dal tipo di visita da espletare. Nel mio caso, io abito a Randazzo che dista 70 Km da Catania, la maggior parte degli esami li devo eseguire a Catania, l’ultimo in sequenza di tempo l’ho effettuato in data odierna (28/11/2022), il mio esame era prenotato per le ore 10,30 presso “PTA S. Luigi”. Volendo evitare perdite di tempo inutili faccio una ricerca su internet è leggo: (Dal 20 Giugno ASP Catania, al via il pagamento online dei ticket per le prestazioni sanitarie. Dove pagare il ticket a Catania in modo semplice e veloce? Con l’introduzione dei pagamenti online è possibile pagare il ticket semplicemente con un clic ed evitare le lunghe code alle casse. L’ASP di Catania ha infatti messo a disposizione la possibilità di pagare il ticket online grazie al circuito PagoPa. La procedura PagoPa è intuitiva e sicura. Accedendo al sito www.aspct.it e cliccando sul banner pagamenti-online, gli utenti saranno guidati “passo passo” nel pagamento del ticket).

Purtroppo non è così, accedendo al sito, nessun banner esiste per poter effettuare il pagamento, quindi sono costretto a rinunciare. Al fine di evitare ritardi da parte mia, parto da Randazzo alle ore 7,30 circa giungo presso la sede del PTA S. Luigi alle ore 8,45 circa. Un Vigilantes all’ingresso mi indica il piano dove c’è la cassa Ticket e mi fornisce un pezzetto di carta con un numero scritto a penna (54), giungo alla cassa Ticket alle ore 8:55 circa, già tanta folla si accalcava per poter effettuare il proprio pagamento, ognuno aveva il proprio numerino, purtroppo una sola cassa aperta ed un solo dipendente.

Durante l’attesa ho notato di tutto e di più, persone anziane con difficoltà a deambulare, situazioni una diversa dell’altra ma sicuramente tutte meritevoli di attenzione per le varie difficoltà che ognuno mostrava. Impossibile poter controllare le persone che man mano si presentavano alla cassa, perché non esiste un Display elimina code, quindi ognuno doveva sperare nella buona fede dell’altro. L’unica mia certezza è quella che ho pagato il mio Ticket alle ore 11,25 e che la mia prestazione prevista per le 10,30 l’ho effettuata alle ore 12,15 circa.



Mi chiedo inoltre e lo chiedo al Dr. Franco Luca – Direttore del dipartimento attività territoriali ASP Catania, (lo stesso Dr. Franco Luca, pare abbia il suo proprio ufficio presso la sede del PTA S. Luigi): è mai possibile che non si sia mai accorto di tale incresciosa situazione che quotidianamente avviene sotto i suoi occhi?



Siamo alle porte del 2023, possibile mai, che la Sanità in Sicilia debba funzionare così? O meglio che la Sanità non debba funzionare?

Alfio Papa

