Ci troviamo in via Pietro Mascagni al civico 52 dove da un paio d anni si è insediato il Provveditorato..ma il personale addetto alle pulizie sicuramente non ha imparato che "differenziare" significa plastica con plastica, carta con carta, vetro con vetro..invece come si vede hanno fatto un tutt'uno! Si pubblica proprio per far si che il Responsabile del Provveditorato prenda seri provvedimenti..ma la legge è o non è uguale per tutti?

