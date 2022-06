Catania annega sotto la "munnizza"

BASTA MUNNIZZA! Basta affidare il servizio ai privati che non riescono a garantire un servizio adeguato. La gestione della spazzatura torni ad essere pubblica

Basta con le assunzioni dei precari a 3 mesi, Catania ha bisogno di assunzioni stabili per garantire il servizio e la dignità ai lavoratori. Basta raccolta indifferenziata della spazzatura che costa alla collettività a €240 a tonnellata. Raccolta della spazzatura differenziata e porta a porta in tutti i quartieri

Comitato di Solidarietà Popolare "Graziella Giuffrida"

