Catania: Asse dei "DISservizi"

Da molti anni ormai l'ingresso all'asse dei servizi, dalla tangenziale, è chiuso per lavori in corso. Si può conoscere il motivo? Non ci sono dei regolamenti che impediscono all'Anas di tenere chiuso uno svincolo così importante? A questo si aggiungono altre chiusure recenti, quale quella che dall'Ikea impedisce di rientrare in tangenziale in direzione Catania, costringendo gli automobilisti a percorrere diversi km verso sud per rientrare in direzione Catania. Per quanto tempo ancora i cittadini devono tollerare questi disservizi Anas?

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA