Catania: Asse dei servizi bloccato per lavori stradali in pieno esodo dei lavoratori.

Vorrei sensibilizzare il Comune di Catania affinché le normali attività di raccolta rifiuti urbani o manutenzioni stradali avvengano in orari lontani dall'entrata scolastica o lavorativa. È inusuale, che la mattina alle 7,30, si rimane imbottigliati nel traffico perché il mezzo dei rifiuti si ferma al centro della strada per X tempo e X soste per poi rimanere in asse dei servizi bloccato per asfalto manto stradale in pieno esodo dei lavoratori. C'è, chi come me, deve timbrare un cartellino d'ingresso a 70 km, dopo aver accompagnato le proprie figlie a scuola e in asilo.

