Ci scrivono:"Quest'auto, probabilmente rubata, è almeno da 20 giorni abbandonata in via Carmelo Florio quasi all'angolo con via Michele Amari, nei pressi della rotonda sulla circonvallazione, a pochi passi dal passaggio a livello in una zona diventata ormai a traffico intenso. Non gliene frega a nessuno toglierla da li?"

