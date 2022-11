Catania: avvallamento stradale nella storica via Gulisano

L'associazione Giovani al Centro del Dr. Alberto Caponetto e i rappresentanti dei residenti di via Gulisano, storica traversa di via Plebiscito, segnalano all'altezza del civico 8 la presenza di un avvallamento stradale che non consente il naturale deflusso delle acque piovane, ciò produce un continuo ristagno d'acqua, un allagamento persistente che non consente l’accesso pedonale ai tanti residenti, famiglie con bambini compresi. Per lo più, le ormai frequenti piogge estive, producono un vero e proprio ‘‘stagno’’che accentua enormemente il proliferarsi d'insetti vari che rendono insana tutta la via Gulisano. Chiediamo dunque all'amministrazione comunale di provvedere a rimuovere tale avvallamento, lavoro davvero semplice e celere da effettuare senza il quale saremo costretti a convivere estate e inverno con l’acqua alta e sporca che porteremo immancabilmente nelle nostre case.

