Catania: bagni pubblici da "voltastomaco"

Mi trovo in via Candio, traversa della fiera o' Luni, questi bagni pubblici premetto, versano In tali condizioni da decenni, nessuna delle amministrazioni che hanno comandato a Catania ha mai riqualificato questi servizi pubblici. Inutile mandare anche foto di quelli della pescheria perché sono pressoché identici.

Non vorrei mai immedesimarmi in un turista avente bisogno di tali perché viene solo il voltastomaco ad usufruire di codesti servizi.

