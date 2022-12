Catania: buca molto pericolosa nella strada per l'aeropoto

Devo segnalare una buca molto pericolosa per chi in motorino si avvia di sera a lavorare in aeroporto ho a casa al villaggio santa Maria Goretti. Mi è successo una sera fa' mentre andavo in aeroporto, in cui ho incappato in una "pericolosa" buca all'altezza del cartellone della MD supermercato allo svincolo alla rotatoria per l'aeroporto. Ho rischiato seriamente di cadere e riportare di sicuro serie conseguenze. Tengo a precisare che anche il percorso della strada e pieno di buche e che le numerose botole sono così infossate rispetto al manto stradale da essere esse stesse un pericolo visto che molti tratti della strada e carente d'illuminazione. Spero che possiate dare voce a questa "mia" affinché il comune ho chi per esso in caso di grave incidente non possa dire "io non lo sapevo"

Scuderi Giacomo.

