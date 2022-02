Vi invio le foto che dimostrano come il Comune, nonostante reiterati solleciti, non ha ancora pulito questa caditoia e scarico fognario completamente colmi di cenere che non farebbe defluire l'acqua piovana scaricata durante eventi meteorologici estremi. Queste foto sono scattate in via Grasso Finocchiaro 2 Catania.

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA