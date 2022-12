Da 20 anni così: cambia auto ma la posteggia sempre lì, con predilezione delle strisce pedonali e di quelle di aiuto per i ciechi. Lì, a pochi metri dagli Uffici della Polizia di Corso Italia, sia di giorno che di notte. Che se lo facevo io, l’autovettura me la rimuovevano in appena cinque minuti. Chissà quanto ancora deve durare questo gradasso sopruso.

