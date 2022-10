Catania: caos al cimitero in attesa della ricorrenza dei defunti

Gentile Amministrazione Comunale Catanese, secondo voi è normale che in un giorno come questo antecedente la ricorrenza dei Defunti, per andare al Cimitero di Catania si debba fare una fila di circa due ore?

Pubblicità

Macchine che non rispettano la precedenza, parcheggi a doppia e tripla fila per acquistare i fiori. Dove sono i vigili urbani? Li vedremo solamente nei giorni 1 e 2. Per non parlare dei servizi all'interno del cimitero. Oggi 27-10-2022 gli operatori della MULTISERVIZI, hanno chiuso interi viali per la manutenzione del verde; taglio di alberi tra i passanti e auto in sosta tra le tombe.

Ma siamo in una Città civile? Non credo... basta vedere un Tiktok che ho appena messo online e vi rendere conto. Altro che aumentare Tarsu e tasse varie, dovreste vergognavi ogni fine mese quando percepite lo stipendio

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA