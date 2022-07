Catania: carcassa di gatto dentro una latta

Stamattina, 11 luglio, contatto la Polizia Locale di Catania per segnalare la presenza di un gatto in via Cavallaro (quartiere Picanello) riverso per terra, probabilmente investito. Mi fanno presente che non è loro competenza, ma che tuttavia avrebbero girato la nota al N.U. Qualche ora dopo, ripassando nella medesima via, non trovo più il felino e penso "caspita che efficienza"! Ma invece il gatto era stato messo da qualcuno all'interno di una latta per vernici. Si aspetterà che la natura lo faccia decomporre, con i conseguenti rischi per la salute?

