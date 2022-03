Catania: "Cartolina ricordo con i saluti della Civita"

Catania Viale M.Rapisardi difficile è pericoloso attraversare le strisce pedonali se non a senso unico. Mi chiedo se oltre a multare il cittadino nelle strisce blu che va alla ricerca del parchimetro, per altro introvabile, o per il ritardo nell'esporre il biglietto, si accorgono i signori vigili urbani delle soste selvagge che solo nella città di Catania si possono ammirare e magari fotografare per fare certe cartoline ricordo con i saluti dalla Civita Catania.

