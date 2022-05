Catania: centro storico invaso da ratti

Sono un commerciante di via Umberto…Il centro storico è invaso da Ratti! Domenica mattina intorno alle 12 un Grosso Ratto mi è entrato in negozio mentre c’erano dei clienti. Ho dovuto chiudere e rovinare 2 giorni di lavoro! Ho chiamato la disinfestazione topi e mi ha confermato in base agli escrementi che si tratta di un topo gigante…è ancora la storia continua perché non siamo riusciti ad acchiapparlo!

Adesso Noi tutti negozianti di via Umberto abbiamo anche paura a tenere le porte aperte dei negozi…perché la via Umberto, via Caronda, via De Felice e tutte le vie limitrofe sono Piene di Topi questo perché non viene fatta nessuna Disinfestazione in strada e i bar e i locali del centro lasciano la spazzatura la sera fuori! Speriamo in un intervento repentino da parte del comune di Catania.

Allego foto delle impronte del ratto dopo essersi scollato dalla colla che avevamo messo per catturarlo!

