Catania: "Che desolazione la piccola area sportiva di piazza Nettuno!"

Questa é la condizione in cui versa la piccola area sportiva di piazza Nettuno, oggetto di un recente intervento di riqualificazione...

Come al solito, dopo la strombazzata mediatica dell'inaugurazione con rituale riconoscimento di meriti a chi di dovere, segue l'abbandono e il ritorno al degrado a cui si é tanto abituati... Mi chiedo come si possa rivestire di stoffa, a simulare un prato verde (ma quanto effimero !), una pavimentazione esterna così soggetta all'usura, sollecitata dai fruitori e dagli agenti atmosferici legati anche alla vicinanza del mare... Nel vedere gli strappi e lacerazioni di questa inadatta moquette, che solo per un brevissimo periodo ha abbellito l'area sportiva in questione, viene automatico domandarsi quanto fosse prevedibile che si arrivasse rapidamente all'odierno desolante scenario! É triste constatare che ci sono aree in città perennemente vocate al degrado e a ciclici interventi, mai duraturi, colpevoli di sperpero di denaro pubblico.

Adriano Sicari



