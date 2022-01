Via dei Miti, via Proserpina, Via Caronda, Via Passo di Aci, Via S. Pietro, ormai solo cumuli di rifiuti e deiezioni canine (lasciate da sporcaccioni), ci sentiamo abbandonati, impotenti e arrabbiati. Il comune non risponde a tutte le mail inviate e tanto meno fa qualcosa. Per favore segnalate questo problema insormontabile di questa città e di questa amministrazione assente

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA