Catania: ci sono strade che non hanno cittadinanza

Mi sono trattenuta dallo scrivere fino a quando non ho guardato gli interventi di altri cittadini e cittadine che lamentavano, su questo stesso spazio, immondizia non raccolta da settimane da diversi luoghi della città. Io mi riferisco a piazza Umberto ma come qui anche altre strade di Catania. Vorrei ricevere risposta da chi se ne occupa. Vorrei sapere che risposta ha ricevuto il Comune dai servizi che non adempiono. Perché sicuramente avrà notato e se ne sarà occupato…Tutta la città, eccezion fatta per via Etnea ancora per non molto neanche lei, il salotto buono della città, le altre strade non hanno cittadinanza. Scrivo qui dopo aver più volte segnalato alla Dusty e aver chiamato i vigili urbani per segnalare anche a loro. Mi hanno sempre risposto che avrebbero provveduto. Ma provveduto a fare cosa se non hanno fatto ancora niente?

