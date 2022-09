Catania: Città Greco Romana tra Barocco, Movida e incivili

Oramai è da anni che si segnala la pessima manutenzione e pulizia stradale.

Nulla o ben poco è stato fatto e si sta facendo. Ecco come si presenta stamattina (06/09/2022) la via Grasso Finocchiaro altezza civico n° 20 (Zona Ognina). Rimango basito nel vedere come gli incivili continuano indisturbati a oltraggiare questa città tenendola ostaggio dell’incuria. La foto che ritrae l’umido riversato al centro della sede stradale privo di busta o contenitore mi fa intuire che possa essere caduto a terra durante la fase di prelevamento da parte degli addetti che effettuano la raccolta differenziata in quella zona e che poi una volta caduto lo abbiano lasciato a terra anziché ripulire oltre a fatto che i cittadini incivili continuano indisturbati ed impuniti a lordare questa città attenagliata da sterpaglie e rifiuti. Sono DISGUSTATO NEL VIVERE UNA CITTA’ BELLA ED IMPOSSIBILE (cosi come recitava una canzone di Gianna Nannini).

