Catania: "Come mai ancora oggi i tombini sono intasati di terra dell'Etna?"

Gentile Amministratore Comunale Catanese, posso chiedervi come mai ancora oggi i tombini sono intasati di terra dell'Etna, che Grazie a Dio da circa 14 mesi non erutta? Buste di plastica e rifiuti di ogni genere e sorta. Mi chiedo dobbiamo rivivere gli stessi giorni di paura dello scorso anno? Dobbiamo rivedere via Etnea come un fiume in piena, piazza Duomo e i negozi allagati? E soprattutto la città deve piangere qualche altro morto come i fratelli dello scorso anno? L'esperienza passata non vi ha insegnato nulla? Come mai questa staticità questa attesa agli eventi? Invece di essere impazienti a fine mese per l'accredito dello stipendio elargito dal Comune di Catania, perché non vi rimboccare le maniche e decidete sul da farsi e guadagnarvi lo stipendio? Aspetto dalla vostra amministrazione una risposta come fanno in tutti i paesi civili, avverso alla collettività di cui si appartiene.

Carmelo Fazio

