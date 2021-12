Catania: concittadini incivili alla fermata Amt

La foto che vi ho appena inviato è stata scattata nel primo pomeriggio in via Cesare Vivante si potrà notare che nell’area di una fermata di autobus, mezzo di trasporto pubblico, dei nostri concittadini incivili hanno pensato bene di parcheggiare sia una moto sia un monopattino in sharing non penso che bisogna aggiungere ulteriori parole, credo che chiunque utilizzi un mezzo di locomozione che sta sulla strada dovrebbe rispettare le regole del codice stradale e pensare con responsabilità alla propria e altrui incolumità e sicurezza.

Simonetta Cormaci

