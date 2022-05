Agli angoli destro e sinistro con via Merlino e Stella sono regolarmente posteggiate auto, il che impedisce, a chi viene da via Stella, di avere visione libera alla destra di via Merlino con conseguente possibilità d'incappare in un incidente. Pertanto, si suggerisce d'installare uno specchio, sulla costruzione color pesca, che dia la visione a destra di via Merlino.

Enrico Tosto

