Catania: copiosa perdita d'acqua nel quartiere Borgo-Sanzio

Ormai da più di un mese, nella fontana situata in via Luigi Pirandello, ad angolo con via Vincenzo Giuffrida Quartiere Borgo-Sanzio, vi è una costante e copiosa perdita d'acqua. Se questo non bastasse, lo scarico è anche otturato e questo causa una continua perdita che poi inevitabilmente finisce in strada. Interviene sulla questione la presidente del Comitato Vulcania, Angela Cerri: “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai residenti di Via L. Pirandello. L’amministrazione comunale non sta prendendo provvedimenti per riparare e sostituire un semplice rubinetto di pochi euro a fronte di uno spreco di acqua, il nostro bene più prezioso, di svariati metri cubi. E’ passato più di un mese e ad oggi nessuno ha preso provvedimenti, nonostante le diverse segnalazioni fatte dai residenti della zona. E proprio da lì si è levata la protesta soprattutto contro lo spreco di una risorsa bene comune essenziale e da proteggere come, appunto, l'acqua. Occorre porre fine a questa situazione. Si spera che non passino altri mesi. Chiediamo l’urgenza di un immediato intervento risolutore del problema.”

