Siamo a Catania in pieno centro, di fronte alla scuola S.Giovanni Bosco e prospiciente all'ingresso di una casa di cura per anziani. Spazzatura non raccolta da giorni e strada non spazzata da mesi. UNA VERGOGNA INFINITA! Pagare la TARI più alta d'Italia per avere questi risultati. Siamo in Corso dei Mille.

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA