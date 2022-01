Via Sabato Martelli Castaldi di fronte via Bezzecca. Cumuli di rifiuti di ogni genere da circa quattro mesi non ancora raccolti. Grazie anche ai cittadini, se così si può dire, che scaricano rifiuti a qualsiasi ora, specialmente nelle ore mattutine. Dove sono i controlli!

Nicolò Cottone

